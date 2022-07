La mijlocul anului, Colterm are stoc de carbune pentru cateva zile si peste 800 de cereri de debransare

In prima zi a lunii iulie, reprezentantii Colterm fac un sumar a primei jumatati de an. Deja au inceput pregatirile pentru iarna viitoare, fiind deja asigurat un stoc de 10.000 de tone de carbune, ceea ce ar insemna necesarul pentru... cel mult zece zile normale de iarna. La inceputul finalul lunii aprilie, primarul Dominic Fritz si conducatorii companiei anuntau ca doresc ca pana la inceputul iernii sa fie asigurat 30% din necesarul de carbune. In ceea ce priveste gazul, compania are un stoc ... citeste toata stirea