La multi ani Banat, la multi ani banatanilor de pretutindeni!

Fana Banatana fluturand in Piata Victoriei din Timisoara (sursa: https://banatani.blogspot.com/2018/07/steagul-banatului-fana-banatana.html)Pe 21 Iulie banatenii ne serbam ziua. La data de 21 Iulie 1718 in cadrul Tratatului de pace de la Passarowitz, intre Habsburgi (reprezentati de generalul Eugeniu de Savoia) si venetieni pe de-o parte si Otomani pe cealalta, acestia din urma recunosc suveranitatea Habsburga asupra Banatului, regiune istorica bine definita de secole, care apare insa in acest ... citeste toata stirea