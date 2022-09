La Muzeul Satului Banatean se va propune un director interimar, dupa ce Dan Radosav a demisionat

Muzeul Satului Banatean nu mai are, dupa opt ani, manager. Miercuri a fost ultima zi din preavizul impus de demisie pentru Dan Radosav, care a renuntat la post din motive personale. Urmeaza numirea unui interimar."Adio, mandru MUZEU al Satului Banatean! Munca mea de de slujbas al Muzeului Satului Banatean Timisoara s-a incheiat astazi. In cei opt ani petrecuti impreuna, am avut satisfactii nenumarate. Spun asta pentru ca acum voi vorbi doar despre frumos. Nu am pretentia unei estetici reusite ... citeste toata stirea