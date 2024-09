La Oradea s-a reusit. Si timisorenii s-ar putea incalzi cu energie geotermala

Primaria Timisoara are in intentie incheierea unui Memorandum de intelegere cu OMV Petrom. S.A., in baza caruia sa se analizeze potentiale solutii inovatoare de producere a energiei termice si electrice in cogenerare, din surse regenerabile ("Proiectul Geotermal").Astfel, OMV Petrom va evalua potentialul de energie termica geotermala din resurse regenerabile, respectiv caldura rocilor, in zona Timisoara; va analiza posibile solutii de livrare a energiei termice produsa in cadrul unui proiect ... citește toată știrea