La racoare! Tinerii care au dat mai multe spargeri in Nadrag, retinuti de oamenii legii

Aventura hotiei a doi tineri, de 18 si 29 de ani, specializati in furturi din imobile, care au dat mai multe spargeri in comuna Nadrag, a luat sfarsit.De aceasta s-au ocupat politistii Sectiei 6 Politie Rurala Gavojdia, care, in urma investigatiilor efectuate, in data de 16 martie i-au identificat si retinut pe acestia.In perioada 6-10 martie, cei doi ar fi sustras 1.800 de lei, 100 de euro, un telefon mobil, un motofierastrau, doua televizoare, doua butelii, un cazan, un incarcator ... citeste toata stirea