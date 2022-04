La raport! Consilierii lugojeni isi prezinta activitatea, dar sunt si in precampanie electorala

Consilierii locali au inceput sa isi depuna rapoartele de activitate pe anul 2021.Pana in prezent, au publicat aceste rapoarte 11 din cei 19 alesi locali: Mihai Agache (PNL), Nicu Badina (PSD), Ioan Cimpean (PNL), Iosif Craciunescu (PSD), Cristian Galescu (PSD), Sorin Jivulescu (PNL), Nicoleta Mirsevina (PNL), Gerlinde Opris (PSD), Diana Szucs (PNL), Daniela Esepes - Paleu (USR) si Vari Lajos Ernestin (USR).Daca in majoritatea documentelor depuse pana in prezent, consilierii isi prezinta ... citeste toata stirea