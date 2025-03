La reparat! Ceasul electric, un simbol al orasului in cautarea faimei de odinioara

Ceasul electric este un simbol al Lugojului, aflat in suferinta in ultimii ani. Actuala administratie, in colaborare cu ONG-uri si firme private, doreste reabilitarea acestui reper lugojean inconfundabil, care strajuie Corso, la intrarea dinspre Galeria ProArte.Va fi nu doar o interventie estetica, ci si una tehnica, menita sa inlocuiasca mecanismul cu unul nou.Conform anuntului facut de Primaria municipiului Lugoj, lucrarile vizeaza inlocuirea carcasei si a mecanismului interior, refacerea ... citește toată știrea