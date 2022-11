La scaldat in Fantana cu Pesti - video

La doar o zi de la repunerea in functiune a Fantanii cu Pesti din Piata Victoriei din Timisoara, un individ intrat in apa si a inceput sa se spele. Nu a contat ca se afla in inima Timisoarei, inconjurat de o multime de oameni care se plimbau linistiti, ca in orisice seara de sambata. Fapta s-a intamplat in jurul orei 18.00, iar oamenii din zona au alertat politistii locali din zona, cei care l-au si ridicat pe barbat.Va amintim ca Fantana cu Pesti a fost redeschisa vineri, 18 noiembrie, la ... citeste toata stirea