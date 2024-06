La Spitalul Judetean Timisoara, primul compartiment de alergologie din regiune

Primul compartiment de alergologie din regiune se deschide la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" din Timisoara. Clubul Rotary Timisoara a investit 90.000 de lei in aparatura medicala de ultima generatie, au anuntat reprezentantii unitatii sanitare.Statisticile ultimilor ani arata ca bolile alergice sunt din ce in ce mai frecvente in randul romanilor. Este unul dintre motivele pentru care Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" din Timisoara a decis infiintarea, in ... citește toată știrea