La Timisoara ar putea fi amplasat un sistem audio pentru ghidarea nevazatorilor

Un sistem audio pentru ghidarea persoanelor cu deficiente de vedere ar putea fi amplasat la Timisoara. Proiectul a fost depus pentru bugetarea participativa si va fi pus in aplicare daca intruneste suficiente voturi din partea cetatenilor.Este vorba de sistemul Step-Hear, care ar putea fi implementat pilot in zona centrala a orasului.Proiectul a fost scris si depus de Simona Smultea, care a decis sa gaseasca o solutie ca persoanele cu deficiente de vaz sa se orienteze mai usor in oras."De ... citeste toata stirea