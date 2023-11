Joi 2 noiembrie, in prezenta autoritatilor locale si judetene, au debutat Zilele Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara, care se vor desfasura, in perioada 2 - 4 noiembrie, cand vor avea loc o multitudine de manifestari.Deschiderea oficiala a avut loc, in Aula Magna a UMFT, la ora 10:00, iar invitatii au vorbit despre prestigioasa universitate de medicina care de-a lungul zecilor de ani a creat specialisti extraordinari, multi dintre ei cunoscuti la nivel internatonal. ... citeste toata stirea