La Timisoara exista un sistem unic de verificare a cazarilor pentru refugiatii ucraineni

Campania "Timisoara pentru Ucraina" este activa de aproape doua saptamani si in ultimele zile s-a concentrat pe primirea refugiatilor care ajung in oras si au nevoie urgenta de ajutor. Timisoara pentru Ucraina deruleaza un sistem unic in tara, de verificare a cazarilor unde ajung refugiatii ucraineni.Cei care ofera locuri de cazare le inscriu pe o platforma dedicata https://timisoarapentruucraina.ro/ro/register. De acolo, ofertele sunt preluate de o echipa de la Directia de Asistenta Sociala ... citeste toata stirea