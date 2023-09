Cu o investitie in valoare de 1,3 milioane de lei, asigurata de Consiliul Judetean, la Timisoara se deschide, din octombrie, o noua galerie de arta. Aceasta va fi in plin centrul orasului, pe strada Emanoil Ungureanu, la sediul Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis. Noul spatiu a fost obtinut in urma schimbarii acoperisului cladirii, podul fiind renovat si transformat intr-un spatiu luminos si primitor pentru expozitii, cu o suprafata desfasurata de 1.400 de metri.Restaurarea s-a ... citeste toata stirea