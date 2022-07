Miercuri, 6 iulie 2022, de la ora 10.00, va avea loc lansarea magazinului social destinat refugiatilor ucraineni, in Calea Dorobantilor nr. 9, scara A, Timisoara.Evenimentul este organizat de Asociatia INTERSECT, in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, si beneficiaza de sprijin financiar din partea Fundatiei Comunitare Timisoara, prin intermediul OFXAM. In cadrul magazinului social, persoanele ... citeste toata stirea