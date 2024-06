La Timisoara se poate distruge ca-n Codru. Festival

Organizatorii Festivalului CODRU sunt din nou in centrul atentiei. Dupa scandalul evenimentului organizat anul trecut la Padurea Bistra de langa Timisoara, anul acesta problemele se refera la decizia de a organiza festivalul in inima Timisoarei, in Parcul Central.Editia de anul trecut a provocat un scandal cu privire la neplata unor artistil participanti la eveniment. Printre acestia se numara artisti cunoscuti si companii, care acuza ca nu au primit nici pana acum banii pentru munca depusa. ... citește toată știrea