Cladirile cu consum redus de energie vor fi subiectul evenimentului "Saptamana nZEB Timisoara 2023", care are loc in Parcarea Modex din centrul Timisoarei. Zona se transforma, in perioada 10-13 mai, pentru patru zile intr-un centru de inovatie si sustenabilitate.Actiunea este organizata de Primaria Municipiului Timisoara, in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara, Asociatia Portic, Clusterul pRO-nZEB si INCD URBAN-INCERC. Va fi un eveniment international dedicat cladirilor cu ... citeste toata stirea