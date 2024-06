La Timisoara va avea loc Festivalul pepenilor

Piete S.A. vine in sprijinul producatorilor locali de pepeni verzi si galbeni prin organizarea Festivalului pepenilor. Astfel, in Timisoara, vor fi 25 de amplasamente (conform anexei), destinate acestui eveniment care se va desfasura in lunile Iulie si August.Producatorii care doresc sa ofere timisorenilor pepeni verzi si galbeni vor depune in perioada 01.07.2024 - 03.07.2024 ora 12:00 dosarele de solicitare la sediul Societatii PIEEsE S.A. Timisoara.Dosarele vor cuprinde actele: Cerere tip. ... citește toată știrea