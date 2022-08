La Timisoara va avea loc primul Festival International de Magie!

TIME FOR MAGIC va aduna in 23 octombrie, la Sala Constantin Jude (fosta Olimpia), pe unii dintre cei mai mari magicieni ai lumii, campioni europeni si mondiali.Proiectul ii apartine binecunoscutului iluzionist Lorenzo Cristian, artist de talie mondiala in materie de magie si iluzionism, care reprezinta cu succes Romania pe scena internationala.Timisoreanului i-a incoltit ideea in 2018 cand si-a propus sa organizeze in orasul de pe Bega, o gala cu numere de excelenta in ale magiei. I-a stat in ... citeste toata stirea