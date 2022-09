La un an de la semnarea contractului pentru documentatie, vedem primele desene cu viitorul pod peste Bega si strada care sa lege B-dul Dambovita de zona Garii, prin Pasajul Solventul, la Timisoara. Inca nu e gata Studiul de Fezabilitate de 1 milion de lei

TIMISOARA. Pentru ca viitorul pasaj Solventul, pe sub liniile de cale ferata, sa fluidizeze consistent traficul pe Inelul IV, e nevoie de un pod nou peste Bega. Acesta va trebui sa asigure legatura dintr-o parte in cealalta a raului, intre B-dul Dambovita si intrarea in pasaj catre strada Garii.In urma unei licitatii, in octombrie anul trecut, Primaria Timisoara semna contractul de 1.000.000 de lei cu firma Fip Consulting, care lucreaza in asociere cu alte 6 firme. Avea la dispozitie 7 luni ... citeste toata stirea