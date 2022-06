La un pas de tragedie, marti, in Timis! Niste inconstienti au fumat si au aruncat chistoacele pe camp, in miristea de grau. Incendiul care a izbucnit, a fost la un pas sa cuprinda tot campul, mai ales ca temperaturile sunt de 50 de grade la soare.Un fermier care a reusit sa fotografieze dezastru a explicat: "Asa arata nemernicia, prostia si nesimtirea la un loc! Sute de hectare de grau in pericol sa arda pentru ca niste inconstienti nu pot sa nu fumeze pe miristea de grau! ... citeste toata stirea