Primaria Timisoara a inaintat o plangere penala pentru nerespectarea masurilor de oprire a lucrarilor la un imobil aflat in constructie. Proiectul respectiv are autorizatie de construire, insa proprietarul a realizat lucrari care nu se afla in concordanta cu proiectul. Acesta a fost sanctionat contraventional, obligat sa opreasca lucrarile si sa intre in legalitate. Deoarece nu s-a conformat, a fost inaintata cererea de ancheta penala.In 23 noiembrie 2023, Primaria Municipiului Timisoara a ... citeste toata stirea