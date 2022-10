La UVT a fost deschis Samsung Smart Classroom. Marilen Pirtea: "Educatia pentru viitor incepe astazi...!"

Universitatea de Vest din Timisoara si Samsung Electronics Romania au deschis astazi noul centru Samsung Smart Classroom, parte a programului SEED - Samsung Ecosystem for Education Development, initiativa educationala creata si implementata de catre compania Samsung Electronics in Romania, prin care isi propune sa contribuie activ la promovarea educatiei digitale in Romania.In cadrul evenimentului de lansare, au fost prezentate detaliile cu privire la modul in care proiectul SEED isi propune ... citeste toata stirea