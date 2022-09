La UVT, Cultura este Capitala! Expeditii in jungla din Brazilia si din noi

Seria conferintelor organizate sub genericul "La UVT, Cultura este Capitala!" continua in noul an academic. Sambata, 1 octombrie 2022, incepand cu ora 18:00, in Aula Magna "Ioan Curea", are loc conferinta "Expeditii in jungla din Brazilia si din noi", la care este invitat Alexandru Stermin.Acest eveniment face parte din Programul Cultural "Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii", teritoriul Oameni, statia Reflectii, este finantat de Municipiul Timisoara prin Centrul de Proiecte, ... citeste toata stirea