La UVT isi deschide lucrarile cel mai mare eveniment dedicat lumii romanice din estul Europei

Cel mai mare eveniment dedicat lumii romanice din estul Europei, dar si unul dintre cele mai mari din Europa - nu doar prin numarul participantilor la fiecare editie (130-150), ci si prin multidisciplinaritate (reuniund specialisti in filologia tuturor limbilor romanice - latina, franceza, italiana, spaniola, portugheza -, in istorie, studii culturale, muzica, arte plastice, muzica, teatru, biblioteconomie), Colocviul International Comunicare si cultura in Romania europeana (CICCRE)isi ... citește toată știrea