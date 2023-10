HerculaneProject prezinta rezultate inainte si dupa interventiile efectuate pe malul Cernei alaturi de studenti voluntari. Proiectul face parte dintr-o amenajare de ansamblu formata din mai multe etape de interventii in spatiul public, solutiile fiind alese in urma unor concursuri destinate studentilor arhitecti din Romania. Demersul a avut sustinerea Primariei Baile Herculane, care s-a implicat in mod activ in sprijinirea echipei de voluntari, cat si al Administratiei Bazinale a Apelor Romane ... citeste toata stirea