Labirintul Iepurasului, cel mai asteptat egg-hunt, si premii la shopping, la Iulius Town

Iepurasul de Paste a ajuns mai repede in Iulius Town si a pregatit surprize dulci pentru cei mici si momente pline de distractie. Simpaticul urecheat a ascuns indiciile pentru cei mici in labirintul din Atrium, iar copiii sunt asteptati la un super egg-hunt.Pana pe 22 aprilie 2022, Iepurasul de Paste va fi prezent in Iulius Town, unde le propune copiilor o adevarata vanatoare de comori. La demisol, in Atrium, este amenajat un labirint din plante naturale, unde cei mici trebuie sa gaseasca ... citeste toata stirea