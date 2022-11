Laborator de robotica DRAXLMAIER, inaugurat la Universitatea Politehnica Timisoara

Parteneriatul DRAXLMAIER cu Universitatea Politehnica Timisoara se concretizeaza printr-o noua investitie in educatie. Compania a modernizat un laborator pentru studenti si a donat un robot universal, 16 computere noi si un sistem performant de conferinte. In laboratorul Smart Robotics DRAXLMAIER, studentii Facultatii de Mecatronica au toata infrastructura necesara pentru a-si dezvolta competentele in domeniul roboticii de ultima generatie."Investitia de 90.000 de euro realizata de DRAXLMAIER ... citeste toata stirea