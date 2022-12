Lacul Surduc inclus pe lista de proiecte finantate prin PNRR

Administratia Nationala "Apele Romane" a anuntat, in aceasta saptamana, ca intentioneaza sa modernizeze barajul de la Surduc.Obiectivul face parte dintr-un proiect national propus de ANAR, care vizeaza modernizarea a 20 de baraje aflate in administrarea "Apelor Romane", proiect in valoare de peste 200 milioane de euro. Banii urmeaza sa fie asigurati printr-o finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Investitia este justificata atat de necesitatea adaptarii la ... citeste toata stirea