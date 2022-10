Lansarea online a programului gratuit de formare continua "Invat si Zambesc" pentru educatori, invatatori si profesori

Intreprinderea sociala "Invat si Zambesc", in colaborare cu Asociatia "Initiativa in Educatie", lanseaza programul gratuit de formare continua pentru profesori.Evenimentul de lansare va avea loc online, marti, 18 octombrie 2022, intre orele 18:30 - 20:00. Programul a fost realizat in cadrul proiectului european "Solidari intr-o noua economie sociala, justa si performanta" pentru a veni in sprijinul tuturor educatorilor, invatatorilor si profesorilor din Romania atat cu metode moderne de ... citeste toata stirea