Lansarea volumului III al Enciclopediei Banatului - Stiintele Sociale Aplicate, la Academia Romana din Timisoara

Timisoara a fost, recent, gazda unui eveniment cultural de inalta tinuta academica: lansarea celui de-al treilea volum al Enciclopediei Banatului - Stiintele Sociale Aplicate. Evenimentul a avut loc sub egida Academiei Romane, Filiala Timisoara, in parteneriat cu Biblioteca Academiei, Filiala Timis, Societatea Enciclopedica a Banatului, Universitatea de Vest din Timisoara si Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania, Filiala "Valeriu Braniste".Un debut sub auspiciile excelentei ... citește toată știrea