Lantul american de restaurante fast-food Popeyes, cu cea mai rapida crestere din SUA, vine in Romania

Lantul american de restaurante de tip fast-food Popeyes intra in Romania. Compania a inceput recrutarile de personal in Romania, cu un salariu lunar net de 2.200 lei plus tichete de masa de 20 lei/zi lucrata, primul restaurant urmand sa fie deschis luna viitoare in centrul comercial Baneasa Shopping City din Bucuresti.In octombrie, Profit.ro a anuntat ca lantul american de restaurante de tip fast-food Popeyes se extinde in Romania, printr-un acord cu Sterling Cruise, si ...