Lasati Semmeringul banatean sa circule! Scrisoare deschisa pentru ministrul transporturilor

Asociatia Euroland Banat i-a adresat o scrisoare deschisa lui Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, protestand fata de decizia CFR Calatori de a inchide in timpul saptamanii calea ferata Oravita - Anina."Calea ferata Oravita - Anina, prima cale ferata montana si cea mai spectaculoasa de pe teritoriul Romaniei, risca sa fie inchisa in timpul saptamanii, in perioada de iarna, dupa 13 ianuarie 2025 printr-o noua decizie arbitrara a companiei CFR Calatori. Din pacate, la fel ca si in 2019 ... citește toată știrea