Viceprimarul Timisoarei, Ruben Latcau, prevede un adevarat dezastru in domeniul administrativ pentru oras, in cazul in care va fi adoptata ordonanta austeritatii. Cheltuielile de 200 de milioane de lei facute pentru spatii verzi, sport sau cultura trebuie drastic taiate. Reprezentantul USR crede ca se poate ajunge la inchiderea Casei de Cultura sau a Sport Club Municipal, eventual comasarea acestora impreuna cu Filarmonica. Sau sa nu mai taiem iarba in oras un an de zile."Creeaza (n.r. ... citeste toata stirea