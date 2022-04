Le-a schimbat viata! Mitropolitul Banatului a donat o casa unei familii necajite cu cinci copii din Sanovita

Inalt Prea Sfintitul Ioan, mitropolitul Banatului continua sa ajute familiile aflate la necaz. A mai facut fericita o familie, cu grele incercari din satul Sanovita, comuna Ghizela. Aceasta traieste in multe lipsuri materiale, dar se straduieste sa ofere un trai decent si educatie celor 5 copii ai sai.Pentru ca viata este grea in aceste vremuri, salariile sunt mici si este greu sa gasesti un loc de munca stabil, familia in cauza, se lupta sa supravietuiasca in aceasta lume, de multe ori ... citeste toata stirea