Le iubim, nu le inmultim! Campanie gratuita de sterilizare a cainilor si pisicilor cu si fara stapan, organizata de Free Amely

Luna februarie aduce in atentia lugojenilor prima campanie gratuita de sterilizare a cainilor si pisicilor cu si fara stapan din acest an, organizata de Asociatia Free Amely 2007. Conform legii, in Romania este obligatorie castrarea cainilor, exceptie facand doar cainii cu valoare chinologica.Campania, sponsorizata de Halona for Dogs e.V., Germania si desfasurata sub deviza "Le iubim, nu le inmultim", are loc chiar de Dragobete, in zilele de 24 si 25 februarie, in intervalul orar 9-17, la ... citește toată știrea