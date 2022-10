Le Villette - proiect rezidential premium la Covaci

Compania Prono 1897, prezenta in Romania prin firma ETNS, lanseaza un proiect rezidential premium. Proiectul va fi construit in localitatea Covaci, jud. Timis, iar finalizarea este estimata pentru vara anului 2024. Noua dezvoltare imobiliara, Le Villette, se desfasoara pe o suprafata de cinci hectare.In contextul actual al pietei, investitorii vin cu o noua perspectiva. Acestia construiesc ansambluri imobiliare premium, la preturi accesibile in locatii aflate in imediata vecinatate a orasului. ... citeste toata stirea