Legea schimbata, la cererea lui Alfred Simonis, pentru protectia cetatenilor amenintati de clanuri pentru a-si vinde casele

Deputatul de Timis, Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, candidat la sefia consiliului judetean, a obtinut, marti, in plen, adoptarea unei modificari in Codul Penal care sa protejeze oamenii de agresiunile de tot felul, la care sunt supusi de asemenea clanuri in vederea cedarii proprietatilor.Sub titlul "Ordin de restrictie impotriva clanurilor care vor sa puna mana pe casele timisorenilor!", Simonis a anuntat lansarea acestei initiative."Am adoptat astazi in ... citește toată știrea