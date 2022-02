Pentru noua Securitate, pentru sistemul de forta al statului in general, astazi este o zi mare. Cel mai ilustru reprezentant al sistemului, generalul cu patru stele, Nicolae Ciuca, in calitatea pe care o detine de premier al Romaniei, a inscris pe ordinea de zi a Guvernului legea turnatoriei. Desigur, sub o denumire ceva mai putin ostentativa: Legea avertizorului public de integritate. De fapt, un proiect care urmeaza sa treaca prin Parlament in mare viteza, sustinut fiind de toti "acoperitii". ... citeste toata stirea