Legislatia in constructii, in dezbatere la CCIA Timis

Interes mare la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, unde astazi Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul Judetean in Constructii Timis, sub egida Inspectoratului de Stat in Constructii, a organizat un nou seminar de informare privind aspecte ale legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor. Tematica a fost provocatoare pentru mediul de afaceri, dovada fiind prezenta ridicata a participantilor.Evenimentul s-a adresat cu prioritate companiilor din ... citește toată știrea