Lemne scumpe la particulari, in prag de iarna! Sunt mai ieftine la ocoalele silvice din Lugoj, Faget si Cosava

Iarna se apropie cu pasi repezi, fapt care-i face pe locuitorii din estul judetului Timis, in special pe cei de la case, care nu si - au asigurat inca stocurile, sa caute lemne, pentru a avea caldura in case.In aceasta perioada, cel putin la particulari, preturile au inceput sa creasca, astfel ca in Lugoj cu greu mai poti gasi material lemnos la pretul de 300 de lei/metru ster.Tarifele pot sari si la 450 de lei."Eu mai am cer, care e un lemn foarte bun la pretul de 300 de lei, aici in Lugoj. ... citește toată știrea