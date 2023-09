Iarna nu pare a fi deloc departe, desi unii ar spune ca abia am intrat in sezonul de toamna.Cert e ca locuitorii din estul judetului Timis, in special cei de la case, au inceput deja sa-si asigure stocurile necesare pentru incalzire.Insa, preturile la masa lemnoasa au crescut foarte mult. In aceasta perioada, pe asa - zisa piata neagra a lemnului din Lugoj si imprejurimi, un metru ster de lemn se vinde cu preturi cuprinse intre 300 si 500 de lei, in functie de esenta.Nici resturile rezultate ... citeste toata stirea