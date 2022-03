Compania Leoni a inceput sa transfere angajate din fabricile detinute in Ucraina, alaturi de celelalte filiale din tara. "In coordonare cu colegii ucraineni si echipa constituita pentru acest scop in Leoni Group - official profile, organizam transferul in Romania al colegelor ucrainenence care solicita acest lucru, dorind sa vina sa lucreze la fabricile Leoni din Romania sau sa ajunga in alte state tranzitand ... citeste toata stirea