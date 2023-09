Mii de oameni au asistat, sambata seara, la Iulius Town, la concertul gratuit al Divei din Balcani, Lepa Brena. Unii dintre ei au asteptat concertul de 38 de ani. Lepa Brena a mai concertat la Timisoara in perioada comunismului. Evenimentul a avut loc in 1984, pe stadionul "1 Mai", in fata a peste 50.000 de oameni. A ramas unul din cele mai importante concerte din cariera ei, dar si probabil cel mai mare concert international din epoca ... citeste toata stirea