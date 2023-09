Let's Do IT, Timisoara! 16 septembrie, Ziua Curateniei Nationale 2023.Sambata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, au dat curs invitatiei organizatiei "Let's Do IT, Romania!", de a participa, voluntar, la o ampla actiune de ecologizare, in mai multe zone din judetul Timis.Pentru a ajuta natura sa respire si pentru ca toti suntem responsabili fata de mediul inconjurator, politistii timiseni impreuna cu mai multi ... citeste toata stirea