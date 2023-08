In timp ce angajarile in sistemul bugetar sunt blocate pentru tot anul si se asteapta ordonanta care anunta chiar taieri de posturi, la Primaria Timisoara se fac angajari pe banda rulanta. Edilii orasului au gasit o chichita in lege, aceea a posturilor unice, creand joburi de acest fel fara numar. Dupa ce zilele urmatoare va avea loc un concurs pentru trei posturi, acum primaria anunta o alta serie de angajari, fiind scoase la concurs noua posturi."Primaria Municipiului Timisoara organizeaza ... citeste toata stirea