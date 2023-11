Sfidare greu de inteles la Primaria Timisoara: in timp ce in toata tara se fac reduceri de posturi in randul bugetarilor, municipalitatea de pe Bega face noi angajari!"Hai aici sa-ti dam servici" este sloganul pe care il aplica primaria in aceasta perioada de taieri de posturi.Ordonanta "austeritatii" nu conteaza absolut deloc pentru administratia Dominic Fritz. Ceea ce fac edilii orasului arata ca actul normativ al guvernului este doar o gargara pentru fraieri, in timp ce smecherii isi vad ... citeste toata stirea