Liber la angajarea de ucraineni refugiati din calea razboiului, in Timis

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis atrage atentia ca cetatenii ucraineni refugiati din calea razboiului care doresc sa se angajeze in Timisoara si in judetul Timis nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire.Marcel Miclau, secretar general al ANOFM, a explicat ca acesti cetateni trebuie sa se inregistreze la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si au dreptul de a fi angajati in aceleasi conditii ca ... citeste toata stirea