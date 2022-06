Liber pentru "Pride TM". Mars programat pe 2 iulie, in zona centrala a Timisoarei

Asociatia Identity.Education va organiza, si in 2022, festivalul "Pride TM", dedicat comunitatii LGBTQI +. Ar fi a patra editie a evenimentului inceput in 2019. De aceasta data, potrivit unei aprobari date de viceprimarul Ruben Latcau, ar urma sa se desfasoare si un mars, pe data de 2 iulie, in zona centrala a Timisoarei."Intre 25 iunie si 3 iulie se intampla Pride TM (si) in 2022! Programul final si detaliile evenimentelor o sa le anuntam perioada urmatoare, dar pana atunci salvati data ... citeste toata stirea