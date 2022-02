Liberalii cer schimbarea legislatiei in domeniul muncitorilor veniti din tarile non-UE, Criza lipsei fortei de munca se acutizeaza

Deputatul liberal de Timis Ben Oni Ardelean a anuntat ca va cere cresterea numarului de permise de munca acordate pentru cetatenii non-UE, pentru a acoperi cererea generata de lipsa de forta de munca de pe piata romaneasca. De asemenea, se discuta despre o schimbare a legislatiei in domeniu, in sensul responsabilizarii firmelor care se ocupa de aducerea de muncitori straini, in sensul responsabilizarii acestora oencu ca muncitorii adusi in Romania sa nu "dispara" odata ce au intrat pe ... citeste toata stirea