Liberty Marathon: Peste 500 de participanti la activitatile educative privind gestionarea corecta a deseurilor

In acest sfarsit de saptamana, ADID Timis a avut placerea de a participa la Liberty Marathon, un eveniment dedicat promovarii miscarii si unui stil de viata sanatos. Cu fiecare editie, aceasta initiativa atrage tot mai multi sustinatori, fiind o ocazie excelenta de a imbina sportul cu educatia si responsabilitatea sociala."Standul nostru a gazduit activitati educative destinate publicului larg, in cadrul carora am reusit sa implicam peste 500 de participanti. Prin intermediul acestor ... citește toată știrea